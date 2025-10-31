Nach einer frostigen Nacht und Nebelfeldern am Morgen startet Baden-Württemberg in ein mildes Allerheiligen-Wochenende.
31.10.2025 - 07:02 Uhr
Nach anfänglichem Nebel oder Hochnebel zeigt sich der Freitag meist freundlich. Nur am Bodensee und im Raum Ulm kann es länger trüb bleiben. Am Nachmittag ziehen von Westen her einige Wolken auf, Regen bleibt aber aus. Die Temperaturen steigen – je nach Sonnenschein – auf 12 Grad bei Hochnebel und bis zu 19 Grad im Markgräfler Land. Der Wind weht schwach aus südlichen Richtungen. In der Nacht zum Samstag verdichten sich die Wolken, im Südosten kann sich erneut Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 4 Grad.