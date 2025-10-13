Nach milden Tagen rutschen die Temperaturen in vielen Regionen Deutschlands in dieser Woche nachts unter die Null-Grad-Grenze.
13.10.2025 - 06:46 Uhr
Mit dem Einfluss eines stabilen Hochdruckgebiets über den Britischen Inseln stellt sich in Deutschland zwar freundliches, aber vor allen Dingen nachts auch zunehmend kaltes Herbstwetter ein. Regional sinken die Temperaturen bereits unter die 0-Grad-Marke. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für diese Woche in mehreren Regionen Bodenfrost.