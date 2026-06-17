Die Temperaturen steigen im Süden auf mehr als 30 Grad, während der Norden noch auf Sommer wartet - aber nicht mehr lange. Eine Hitzephase steht bevor.
17.06.2026 - 09:26 Uhr
Offenbach - Deutschland steuert auf die bislang wärmsten Tage des Jahres zu. In Süddeutschland sind heute Temperaturen über 30 Grad möglich, am Oberrhein bis 33 Grad. Über der Landesmitte werden laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 22 bis 30 Grad erwartet, nur im Norden sowie im Bergland bleibt es mit 18 bis 23 Grad noch kühler.