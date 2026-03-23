Wie wird das Wetter in den nächsten Tagen? Den aktuellen Wetterbericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es hier zusammengefasst. Eine Karte zeigt, wo es Neuschnee geben kann.

Laut Deutschem Wetterdienst (10-Tages-Vorhersage, Stand 22. März 2026, 13:50 Uhr) stellt sich das Wetter in den kommenden Tagen deutlich um: Statt frühlingshafter Temperaturen wird es wechselhaft, spürbar kühler und zeitweise auch stürmisch. Immer wieder ziehen Schauer und einzelne Gewitter durch, dabei sind lokal kräftige Böen möglich. In höheren Lagen fällt Schnee, teils kann dieser auch bis in mittlere Höhen um 300 bis 600 Meter sinken. Nachts muss zudem häufiger mit leichtem Frost gerechnet werden.

Wetterprognose: Abkühlung mit Regen, Schnee und Frost Zur Wochenmitte breitet sich Regen zunächst Richtung Osten und Südosten aus, während im Westen bereits Schauer und Graupelgewitter einsetzen. Die Temperaturen erreichen meist nur noch 8 bis 15 Grad, dazu weht ein teils kräftiger Wind. In den Nächten kühlt es deutlich ab, regional bis in den leichten Frostbereich. Besonders im Bergland bleibt es windig, in einzelnen Hochlagen drohen schwere Sturmböen.

Am Donnerstag und Freitag setzt sich die unbeständige Witterung fort: Viele Wolken, wiederkehrende Schauer und örtliche Gewitter prägen das Bild. Oberhalb von etwa 400 Metern fällt Schnee, bei kräftigen Schauern teilweise auch darunter. Am Alpenrand schneit es teils länger anhaltend. Die Temperaturen gehen weiter zurück und liegen tagsüber nur noch zwischen 2 und 9 Grad, die Tiefstwerte nachts zwischen 3 und -6 Grad.

Zum Wochenende deutet sich eine leichte Beruhigung an, allerdings bleibt es vielerorts wechselhaft. Während es im Nordosten zeitweise trockener und freundlicher wird, sind im Westen und Süden weiterhin Regen und im Bergland auch Schnee möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 13 Grad, die Tiefstwerte zwischen -6 und 4 Grad. In der neuen Woche bleibt die Entwicklung unsicher, insgesamt steigen die Temperaturen aber voraussichtlich wieder etwas an und erreichen meist 9 bis 15 Grad.

Karte: Wo fällt die nächsten Tage Schnee in Deutschland?

Die folgende Karte stellt die Wettervorhersage auf Grundlage des europäischen Wettermodells ECMWF dar. Zur Nutzung der Karte zoomen Sie zunächst auf Ihren Standort. Anschließend können Sie die Animation über das „Play“-Symbol unten links starten. Die Legende unterhalb der Karte informiert darüber, welche Art von Niederschlag zu welchem Zeitpunkt in Ihrer Region zu erwarten ist. Zusätzliche Wetterinformationen, insbesondere zur erwarteten Neuschneemenge, können oben rechts eingeblendet werden.