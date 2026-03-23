Wie wird das Wetter in den nächsten Tagen? Den aktuellen Wetterbericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es hier zusammengefasst. Eine Karte zeigt, wo es Neuschnee geben kann.
Laut Deutschem Wetterdienst (10-Tages-Vorhersage, Stand 22. März 2026, 13:50 Uhr) stellt sich das Wetter in den kommenden Tagen deutlich um: Statt frühlingshafter Temperaturen wird es wechselhaft, spürbar kühler und zeitweise auch stürmisch. Immer wieder ziehen Schauer und einzelne Gewitter durch, dabei sind lokal kräftige Böen möglich. In höheren Lagen fällt Schnee, teils kann dieser auch bis in mittlere Höhen um 300 bis 600 Meter sinken. Nachts muss zudem häufiger mit leichtem Frost gerechnet werden.