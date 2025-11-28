Von Nordwesten drückt ein Tiefausläufer mit milder Meeresluft herein, während sich im Süden und Südosten zunächst noch kältere, hochdruckgeprägte Luft hält.
28.11.2025 - 06:57 Uhr
Im Süden und Südosten startet der Tag frostig, teils mit strengem Frost an den Alpen. In dieser kalten Luftschicht trifft einsetzender Niederschlag auf gefrorenen Boden – ein klassisches Setup für Glatteis. Vor allem vom Schwarzwald bis nach Franken warnt der Wetterdienst schon am frühen Morgen vor gefrierendem Regen und Reifglätte. Im Laufe des Vormittags lässt die akute Glättegefahr zunächst etwas nach.