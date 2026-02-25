Der Deutsche Wetterdienst erwartet milde Temperaturen und Sonne – doch nicht überall in Deutschland wird es gleich freundlich.

Offenbach - Noch vor dem kalendarischen Frühlingsanfang am Sonntag können sich Teile Deutschlands auf Sonnenstrahlen und deutlich mildere Temperaturen freuen. Höchstwerte von 13 bis 19 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für heute vorher. Am wärmsten werde es im Südwesten und Westen. Im Nordosten bleibe es dagegen mit 8 bis 15 Grad etwas kühler.

Morgens gibt es stellenweise dichten Nebel. Im Tagesverlauf erwartet der DWD aber zunehmend Aufheiterungen, regional kann sich jedoch zäher Hochnebel halten. Die Niederschläge lassen demnach nach.

Die Wetteraussichten

Es bleibt auch in den kommenden Tagen mild, doch der Sonnenschein ist der Vorhersage zufolge ungleich verteilt: Donnerstag und Freitag soll es in der Südosthälfte heiter bis sonnig werden, die Höchstwerte steigen auf 13 bis 21 Grad.

Für den Nordwesten und vor allem in Richtung Nordsee werden dichte Wolken vorhergesagt. Zeitweise kann es leicht regnen. Im Norden Schleswig-Holsteins erwartet der DWD am Donnerstag um 11 Grad.

Die Witterung bedeutet gleichzeitig Tauwetter, das die Flüsse ansteigen lässt. Im Süden Bayerns warnte der DWD bis zum Dienstagabend vor starkem Tauwetter. In Schwaben näherten sich laut Hochwassernachrichtendienst die Wasserstände der Meldestufe 3. Das heißt, dass einzelne bebaute Grundstücke, Keller oder Straßen überflutet sein können.

Am 1. März ist meteorologischer Frühlingsbeginn. Meteorologen teilen zu statistischen Zwecken das Jahr in vier gleich lange Jahreszeiten von je drei vollen Monaten ein. Der Frühling dauert nach dieser Lesart von Anfang März bis Ende Mai. Am 1. Juni beginnt dann meteorologisch gesehen der Sommer. Im Unterschied dazu basieren die kalendarischen beziehungsweise astronomischen Jahreszeiten auf den tatsächlichen Sonnenständen.