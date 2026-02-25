Der Deutsche Wetterdienst erwartet milde Temperaturen und Sonne – doch nicht überall in Deutschland wird es gleich freundlich.
25.02.2026 - 04:29 Uhr
Offenbach - Noch vor dem kalendarischen Frühlingsanfang am Sonntag können sich Teile Deutschlands auf Sonnenstrahlen und deutlich mildere Temperaturen freuen. Höchstwerte von 13 bis 19 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für heute vorher. Am wärmsten werde es im Südwesten und Westen. Im Nordosten bleibe es dagegen mit 8 bis 15 Grad etwas kühler.