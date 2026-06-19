Heiß wird es überall. Doch in einer Region des Landes besonders: Menschen im Nordrhein-Westfalen, Teilen von Hessen und Niedersachsen müssen sich auf eine «extreme Wärmebelastung» einstellen.

dpa 19.06.2026 - 07:26 Uhr

Berlin - Für große Teile Nordrhein-Westfalens hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung vor extremer Hitze ausgesprochen. Sie gilt auch für den nördlichsten Zipfel Hessens und Bereiche im Süden Hannovers, etwa um Meppen, Osnabrück und Göttingen. Für nahezu den Rest Deutschlands gilt eine Hitzewarnung: Es komme sehr warme bis heiße Luft von Südwesten, teilte der DWD mit.