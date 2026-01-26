Gefrierender Regen macht die Straßen weiter rutschig – besonders im Nordosten. Wo Autofahrer besonders aufpassen müssen und in welcher Region viel Schnee herunterkommen könnte.

dpa 26.01.2026 - 05:15 Uhr

Offenbach - Gefrierender Regen, Böen und Schnee: Zum Wochenstart erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst weiter Glätte für Teile des Landes. Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin warnen die Meteorologen bis in den Morgen vor Glatteis. Durch überfrierenden Regen könnte es für Autofahrer und Autofahrerinnen auf den Straßen gefährlich werden.