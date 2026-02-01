Gefrierender Regen oder Sprühregen sorgen in der Nacht und am Sonntag in Teilen Deutschlands für Glättegefahr. Bei den erwarteten Temperaturen gibt es erneut große Unterschiede.
01.02.2026 - 05:15 Uhr
Offenbach - Im Nordwesten und Westen Deutschlands droht in der Nacht und am Sonntag stellenweise Glatteis. Dies gelte insbesondere in der Westhälfte Niedersachsens über Ostwestfalen und Hessen hinweg bis zum Odenwald, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach berichtet. Grund seien gefrierender Regen oder Sprühregen. Die Glättesituation dauere "im Nordwesten bis weit in den Sonntag an". Auch im Süden kann es morgens vereinzelt glatt sein.