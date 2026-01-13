Kaum ist das Glatteis bekämpft, bildet es sich erneut. Auf dem Flughafen von Österreichs Hauptstadt geht wohl bis zum Mittag nichts mehr. Ankommende Flugzeuge werden umgeleitet.

dpa 13.01.2026 - 09:34 Uhr

Wien - Auf dem Flughafen Wien ist der Betrieb witterungsbedingt vorläufig eingestellt worden. "Wir gehen davon aus, dass die Situation jedenfalls noch bis etwa 11.00 Uhr so anhalten wird", teilte ein Sprecher der Nachrichtenagentur APA mit. Ankommende Flüge wurden zu anderen Airports - etwa München, Frankfurt, Köln, Venedig - umgeleitet. Abflüge waren demnach verzögert.