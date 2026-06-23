Mehr als 39 Grad zeigte das Thermometer am 30. Juni 2019 in Bernburg in Sachsen-Anhalt an - der höchste im Juni gemessene Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Wird dieser Rekord schon bald gebrochen?
23.06.2026 - 03:29 Uhr
Offenbach - Bei Temperaturen bis zu 40 Grad könnte am Freitag der bisherige Hitzerekord für den Monat Juni gebrochen werden. Vor allem im Westen und Südwesten könne es passieren, dass diese Marke geknackt wird, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Deutschen Presse-Agentur.