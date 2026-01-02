Blitze zucken, Schnee fällt, Sturmböen fegen durchs Land: Was der Winter in Baden-Württemberg jetzt alles auffährt und wo es besonders ungemütlich wird.

dpa/lsw 02.01.2026 - 06:42 Uhr

– Schnee, Sturm und sogar Gewitter: Der Winter zeigt in Baden-Württemberg am Freitag seine raue Seite. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es wechselnd bis stark bewölkt mit Schnee- oder Schneeregenschauern, am Nachmittag örtlich auch mit Donner und Blitz. Dazu weht ein frischer Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen, im Bergland sind schwere Sturmböen möglich.