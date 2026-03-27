In den kommenden Tagen wird das Wetter im Kreis Esslingen kühl und regnerisch. Ist mit Schnee zu rechnen?
27.03.2026 - 14:42 Uhr
„Von O bis O“ – von Ostern bis Oktober Sommerreifen, von Oktober bis Ostern Winterreifen. So lautet eine altbekannte Faustregel. Doch mit dem Reifenwechsel sollten Autofahrer im Kreis Esslingen vielleicht noch etwas warten. Denn erst, wenn die Temperaturen konstant mild sind und kein Frost mehr zu erwarten ist, ist die Umstellung sinnvoll. Laut den Wetterprognosen wird es in den nächsten Tagen jedoch unbeständig mit typischem Aprilwetter.