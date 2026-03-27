In den kommenden Tagen wird das Wetter im Kreis Esslingen kühl und regnerisch. Ist mit Schnee zu rechnen?

„Von O bis O“ – von Ostern bis Oktober Sommerreifen, von Oktober bis Ostern Winterreifen. So lautet eine altbekannte Faustregel. Doch mit dem Reifenwechsel sollten Autofahrer im Kreis Esslingen vielleicht noch etwas warten. Denn erst, wenn die Temperaturen konstant mild sind und kein Frost mehr zu erwarten ist, ist die Umstellung sinnvoll. Laut den Wetterprognosen wird es in den nächsten Tagen jedoch unbeständig mit typischem Aprilwetter.

Nach einer frostkalten Nacht zum Samstag wechseln sich am Wochenende Sonne und Wolken ab. Gelegentlich ist mit Regenschauern zu rechnen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen erreichen tagsüber bis zu zehn Grad. Am Montag und Dienstag könnte es im Südwesten kalt und ungemütlich werden – vereinzelt werden Graupelgewitter erwartet, in höheren Lagen ist mit Schnee zu rechnen.

Im Kreis Esslingen werden, wenn überhaupt, nur wenige weißen Flocken vom Himmel fallen – und sie bleiben nicht liegen. Das soll den Meteorologen zufolge nur oberhalb von 600 Metern der Fall sein. Die Kreiskommunen liegen tiefer. Bis auf Erkenbrechtsweiler am Fuß der Schwäbischen Alb. In der 702 Meter hoch gelegenen Gemeinde sind den Vorhersagen der Internetplattform Bergfex bis Dienstag bis zu drei Zentimeter Neuschnee möglich.

Ab der Wochenmitte bis Ostersonntag soll es milder und trockener werden. Bleibt es dann frühlingshaft warm, können Autofahrer den Reifenwechsel in Angriff nehmen. Bis spätestens Anfang Mai sollte die Umstellung erfolgen, rät der ADAC. Der größte Automobilklub in Deutschland empfiehlt, rechtzeitig einen Termin in einer Werkstatt zu vereinbaren. Wegen des Andrangs zum Saisonstart muss mit einer Wartezeit von mehreren Tagen gerechnet werden.