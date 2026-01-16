Das Wochenendwetter von Lokalmeterologen Yannick Garbe zeigt: Im Landkreis Ludwigsburg wird es wieder winterlich – am Freitag und Samstag zeigt sich die Sonne.
16.01.2026 - 06:00 Uhr
Nach einer milden und feuchten Wetterphase setzt sich in den kommenden Tagen wieder kältere Luft bei uns durch. Ein stabiles Hoch über Osteuropa sorgt in den kommenden Tagen für trockenes Wetter, ein schwacher Ostwind führt trockene und kalte Luft zu uns. Die Temperaturen gehen ab Sonntag spürbar zurück, bei klarem Himmel muss auch wieder mit Nachtfrost gerechnet werden.