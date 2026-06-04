Nach dem etwas kühlen Feiertag wird das Wochenende sonniger und warm. Am Anfang der kommenden Woche kehrt die Hitze zurück.

Schauer und Gewitter führten zum Start in das lange Wochenende kühle Luft in unsere Region. In den kommenden Tagen wird es dank Hochdruckeinfluss wieder sonniger, mit den Temperaturen geht es übers Wochenende jedoch ständig auf und ab. Während am Samstag bis auf 25 Grad bevorstehen, gehen die Werte am Sonntag auf 22 Grad zurück. Zu Beginn der neuen Woche wird es mit bis zu 29 Grad wieder sommerlich warm, länger anhaltende Hitze ist allerdings vorerst nicht in Sicht.

Am Freitag startet die Region mit wechselnder Bewölkung in den Vormittag, die Sonne zeigt sich bis zum Mittag nur gelegentlich. In der zweiten Tageshälfte sind kurze lokale Regenschauer möglich, bevor am späten Nachmittag die Sonne wieder häufiger zum Vorschein kommt. Die Höchstwerte erreichen 19 Grad im Schwäbischen Wald, maximal 21 Grad werden es im Neckartal. Es weht ein böiger und kühler Wind aus Westen. Die Nacht zu Samstag verläuft trocken und klar, mit Tiefstwerten von 7 Grad wird es eine kühle Juni-Nacht.

Samstag wird warm

Der Samstag bringt uns sonniges Wetter am Vormittag, nur harmlose Wolkenfelder ziehen in der Früh vorüber. Ab der Mittagszeit verdichten sich die Wolken, am Nachmittag sind einzelne kurze Regenschauer nicht ganz ausgeschlossen. Zum Abend lockert die Bewölkung wieder auf und auch die Regenschauer werden kein Thema mehr sein. Mit den Temperaturen geht es wieder Richtung Sommer, die Höchstwerte erreichen 22 bis 25 Grad. Es weht weiterhin ein böiger Wind aus westlicher Richtung.

Der Sonntag bringt sonniges Wetter mit sich, ein böiger Westwind führt allerdings wieder kühlere Luft heran. Bei einem freundlichen Mix aus Sonnenschein und Quellwolken steigen die Höchstwerte im Tagesverlauf auf 20 bis 22 Grad.

Zum Start in die neue Woche kündigt sich hochsommerliches Wetter an, am Montag steigen die Höchstwerte bis auf 29 Grad. Im weiteren Verlauf der Woche sorgen neue Schauer und Gewitter für Abkühlung.