Nach dem etwas kühlen Feiertag wird das Wochenende sonniger und warm. Am Anfang der kommenden Woche kehrt die Hitze zurück.
04.06.2026 - 15:00 Uhr
Schauer und Gewitter führten zum Start in das lange Wochenende kühle Luft in unsere Region. In den kommenden Tagen wird es dank Hochdruckeinfluss wieder sonniger, mit den Temperaturen geht es übers Wochenende jedoch ständig auf und ab. Während am Samstag bis auf 25 Grad bevorstehen, gehen die Werte am Sonntag auf 22 Grad zurück. Zu Beginn der neuen Woche wird es mit bis zu 29 Grad wieder sommerlich warm, länger anhaltende Hitze ist allerdings vorerst nicht in Sicht.