Wetter im Kreis Ludwigsburg: Ein erster Hauch von Frühling am Wochenende im Kreis Ludwigsburg

Mit dem Start in den Februar nimmt die Tageslänge aktuell deutlich zu – an diesem Wochenende ist es bereits 15 Minuten länger hell im Vergleich zum vergangenen Sonntag. Unter schwachem Hochdruck-Einfluss zeigt sich am Wochenende hin und wieder die Sonne zwischen den Wolken, vor allem der Samstag sind bei Höchstwerten von 9 bis 12°C die ersten frühlingshaften Phasen mit dabei. Ab Sonntag dreht der Wind auf Ost und führt langsam wieder kältere Luft ins Neckartal.

Der Freitag startet dicht bewölkt in den Vormittag, dabei überquert ein schwaches Regengebiet das Neckartal. Die Temperaturen liegen in der Früh noch unter 0 Grad, örtlich kann es etwas glatt werden. In der zweiten Tageshälfte fallen einzelne Regenschauer, meist bleibt es aber trocken. Nachmittags lockert die Bewölkung etwas auf, so dass vereinzelt die Sonne zum Vorschein kommt. Die Höchstwerte steigen auf 7 Grad im Schwäbischen Wald, maximal 9 Grad werden am Neckar erreicht. Der Wind weht dazu schwach aus Südwesten.

Die Temperaturen werden zweistellig

In der Nacht zu Samstag bleibt der Himmel stark bewölkt, gelegentlich kann es etwas regnen. Die Tiefstwerte sinken auf 4 Grad.

Der Samstag bringt trockenes und mildes Wetter mit sich. Zwischen einzelnen Wolkenfeldern zeigt sich tagsüber immer wieder die Sonne. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf Höchstwerte von 9 Grad im Schwäbischen Wald, milde 13 Grad werden es am Mittleren Neckar. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung.

Wetter-Experte Yannick Garbe Foto: privat

In der Nacht zu Sonntag klart der Himmel weiter auf, bei Tiefstwert von 2 bis 0 Grad bildet sich entlang der Flüsse dichter Nebel.

Die Wochenmitte wird unfreundlicher

Nachdem sich der Früh Nebel aufgelöst hat, scheint am Sonntag verbreitet die Sonne. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf 6 Grad im Schwäbischen Wald, maximal 9 Grad werden am Neckar erreicht. Es weht ein böiger Ostwind.

Die neue Woche startet trocken und freundlich, zur Wochenmitte wird es zunehmend nass und windig.