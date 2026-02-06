Wetter im Kreis Ludwigsburg Ein erster Hauch von Frühling am Wochenende im Kreis Ludwigsburg
Die Temperaturen rund um Ludwigsburg steigen in den nächsten Tagen – wenn auch wohl nur für absehbare Zeit.
Mit dem Start in den Februar nimmt die Tageslänge aktuell deutlich zu – an diesem Wochenende ist es bereits 15 Minuten länger hell im Vergleich zum vergangenen Sonntag. Unter schwachem Hochdruck-Einfluss zeigt sich am Wochenende hin und wieder die Sonne zwischen den Wolken, vor allem der Samstag sind bei Höchstwerten von 9 bis 12°C die ersten frühlingshaften Phasen mit dabei. Ab Sonntag dreht der Wind auf Ost und führt langsam wieder kältere Luft ins Neckartal.