Von dem Wetterchaos soll der Kreis Ludwigsburg am Wochenende weitgehend verschont bleiben – das Landratsamt hat dennoch einige Hinweise für die Bürger.
09.01.2026 - 14:07 Uhr
Wintersturm Elli hält seit der Nacht zu Freitag Deutschland auf Trab. Chaos auf den Straßen, viele Schulen haben am Freitag gar nicht erst aufgemacht. Und zur selben Zeit im Kreis Ludwigsburg? Fast schon „frühlingshaftes“ Wetter mit bis zu sieben Grad, keine Spur von Eis und Schnee. Zum Wochenende soll sich das aber schlagartig ändern.