Wetterdienst warnt vor schweren Unwettern am Wochenende

Das Wetter zeigt sich am Wochenende im Raum Stuttgart wechselhaft. Am Samstag können erste Gewitter über die Landeshauptstadt ziehen, am Sonntag wird es dann heftig.

Matthias Kapaun 31.05.2025 - 13:59 Uhr

Nachdem der Raum Stuttgart zum Start ins Wochenende mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen verwöhnt wurde, müssen sich die Menschen in der Region im weiteren Verlauf des Wochenendes auf Gewitter und Unwetter – teils mit Starkregen, Hagel und Sturmböen – einstellen. Dabei ist die Unwettergefahr am Sonntag deutlich stärker als am Samstag.