Plötzlich wieder Winter im Südwesten: Bis zu 20 Zentimeter Schnee überraschen Autofahrer im Schwarzwald. Was auf den Straßen und in den Höhenlagen zu beachten ist.

red/dpa/lsw 26.03.2026 - 08:32 Uhr

Kräftig geschneit hat es in der Nacht auf Donnerstag vor allem im Südwesten Baden-Württembergs. Nach Angaben einer Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind insbesondere Lagen oberhalb von 700 Metern betroffen. Der meiste Neuschnee fiel demnach in Breitnau im Südschwarzwald mit bis zu 20 Zentimetern auf einer Höhe von 1000 Metern.