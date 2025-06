Sonne pur und sternenklare Nächte. Der Deutsche Wetterdienst kündigt sommerliches Wetter an. Auf das Auftragen von Sonnencreme sollte an einem Tag besonders geachtet werden.

red/dpa/lsw 09.06.2025 - 08:50 Uhr

Es wird heiß und sonnig in Baden-Württemberg. Am Donnerstag wird laut den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die 30-Grad Marke geknackt. Die Sonnencreme sollte in den nächsten Tagen nicht fehlen. Denn der DWD warnt bereits am Montag vor hoher Belastung durch sehr hohe UV-Strahlung.