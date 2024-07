Erst in der nächsten Woche geht es weiter mit Sonne und Sommer. Vorher wird es am Wochenende noch einmal ungemütlich.

Bevor sich der Hochsommer in Baden-Württemberg erneut mit Sonne und wolkenlosem Himmel zeigt, müssen im Südwesten die Regenschirme aufgespannt werden. Für Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch weniger warme Meeresluft und Temperaturen von voraussichtlich 24 bis 25 Grad, zum Start in die neue Woche setzt sich dann der Hochdruckeinfluss durch. Dieser sorgt laut DWD für sonniges und niederschlagsfreies Wetter sowie Temperaturen von 26 bis 31 Grad. Am Dienstag sollen diese sogar noch steigen auf bis zu 34 Grad.

Am Samstag müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg allerdings zunächst auf Regen und Gewitter einstellen. Bei wechselnd bis stark bewölktem Himmel setzen sich in vielen Regionen Schauer und im Laufe des Nachmittags auch Gewitter durch. Auch Starkregen ist möglich, wie die Meteorologen sagen: Bis zu 40 Liter pro Quadratmeter können in einer Stunde fallen. Die Temperaturen erreichen am Samstag laut DWD voraussichtlich zwischen 26 Grad im Hochschwarzwald und - allem Regen zum Trotz - 30 Grad vom Hochrhein bis zum Bodensee.

Am Sonntag zeigen sich laut DWD vor allem im Süden und Osten noch viele Wolken und örtlich Schauer. Der Nachmittag soll meist trocken und zunehmend sonnig werden, in der Bodenseeregion und im Allgäu halten sich die Wolken noch länger, dort regnet es dann wahrscheinlich auch. Die Temperaturen liegen am Sonntag zwischen 23 Grad auf der Albhochfläche und 28 Grad am Oberrhein.