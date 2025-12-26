Wer am zweiten Weihnachtsfeiertag Sonne in Baden-Württemberg sucht, braucht Glück. Der DWD erwartet meist trockenes, aber eher trübes Wetter.

dpa/lsw 26.12.2025 - 08:40 Uhr

Der Wind beruhigt sich, es wird niederschlagsfrei: Wer am zweiten Weihnachtsfeiertag in Baden-Württemberg einen Spaziergang plant, braucht größtenteils keinen Schirm. Richtig vergnüglich wird es laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber nicht. Wer bekommt die Sonne zu sehen? Das sei ein „Glücksspiel“. Die Höchstwerte erreichen minus 2 Grad in Oberschwaben und bis zu 4 Grad am nördlichen Oberrhein entlang.