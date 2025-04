Das wars vorerst mit Sonnenschein satt: Das Wetter in Baden-Württemberg zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner wechselhaften Seite.

Die letzten Sonnenstrahlen vor dem Wetterumschwung haben die Menschen in Baden-Württemberg noch genießen dürfen. Doch schon am Sonntag und dann auch zu Beginn der Osterferien wird es nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) unbeständiger.

Bei stark bewölktem Wetter mit durchziehenden Schauern sollten Regenschirm und -jacke am Sonntag draußen nicht vergessen werden. Nachmittags ist darüber hinaus mit einzelnen Gewittern und stürmischen Böen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 Grad im Schwarzwald und 22 Grad an der Tauber.

In der Nacht zum Montag bleibt es laut DWD weiter wolkig und windig. Durch den Schwarzwald ziehen dann starke bis stürmische Böen aus Südwest. Die Temperaturen sinken laut DWD am Tag auf maximal 15 bis 21 Grad. Zusammen mit Regenschauern wird der Wochenanfang so eher ungemütlich.