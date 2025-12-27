Nach sonnigen Tagen könnte es in Baden-Württemberg zu Silvester schneien. Das lässt Wintersportler und Schnee-Fans hoffen.

red/dpa/lsw 27.12.2025 - 08:34 Uhr

In weiten Teilen Baden-Württembergs dürfen die Menschen auch am Wochenende die Sonne genießen. „Wir haben freundliches, aber kaltes Wetter“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Einzig im südlichen Rheintal bis Freiburg und in Oberschwaben halten sich Nebelfelder hartnäckig. Die Temperaturen liegen am Tag bei bis zu sechs, in der Nacht bei minus sieben Grad.