Es ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) der erste richtige Wintereinbruch: Im Allgäu, dem Südschwarzwald und am Bodensee erwarten die Meteorologen bis in die Nacht Schneefälle. Für die Regierungsbezirke Freiburg und Tübingen gab der DWD eine Unwetterwarnung wegen starken Schneefalls heraus. Auf dem Feldberg und im Breisgau bis zum Bodensee gebe es schon die ersten Flocken, sagte eine Wetter-Expertin.

In den nächsten zwei Stunden dürfte der Schnee auch in den tieferen Lagen liegenbleiben, so die Meteorologin weiter. Mit bis zu 20 Zentimetern sei zu rechnen, in höheren Lagen auch mit bis zu 30 Zentimetern Neuschnee. Für Baden-Württemberg sei es in dieser Saison der erste größere Schneefall. Auch glatte Straßen seien zu erwarten. Die Mobilität könne eingeschränkt und Verkehrswege könnten blockiert werden, so der DWD.

Mit nordwestlicher Strömung gelangt demnach polare Meeresluft nach Baden-Württemberg. Am Nachmittag greift ein Tiefdruckgebiet von Frankreich her vor allem auf die südlichen Regionen über. Ab dem Nachmittag bis in die Nacht zum Freitag wurde in der Südhälfte verbreitet mit Schneefall gerechnet, im Südschwarzwald bis zu 30 Zentimetern.

Zum Start des Berufsverkehrs am Freitagmorgen könnte sich die Lage laut DWD-Expertin wieder beruhigen. Dann sei höchstens noch das Allgäu betroffen, in allen anderen Gebieten höre es auf zu schneien.

Für Freitag und Samstag erwarten die Experten Auflockerungen. Am Freitag sei im Tagesverlauf vereinzelt mit Schneeregen- und Schneeschauern zu rechnen. Die Temperaturen würden je nach Höhenlage um den Gefrierpunkt liegen.