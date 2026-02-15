Närrisches Treiben in der Kälte: Schnee, Regen und orkanartige Böen warten im Südwesten auf so manchen Narren. Warum die letzten Fastnachtstage nichts für Frostbeulen sind.
15.02.2026 - 08:21 Uhr
– Für Fans der Fastnacht laufen die letzten närrischen Tage - und es bleibt ungemütlich, nass und kalt. Schnee und Regen wechseln sich ab und am Sonntag kündigen sich zu allem Überfluss auch noch kräftiger Wind und mancherorts sogar Sturmböen an. Abends und in der Nacht zum Rosenmontag könnten wieder Schneefälle einsetzen.