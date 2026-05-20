Noch sind hier und da Regenschirme angesagt. Aber zum langen Wochenende setzt sich die Sonne durch. Worauf sich die Menschen in Baden-Württemberg einstellen können.
20.05.2026 - 07:51 Uhr
Sommer, Sonne, Sonnenschein: Pünktlich zum Pfingstwochenende ziehen die Regenwolken über Baden-Württemberg ab, die Temperaturen nähern sich der 30-Grad-Marke. Schon am Donnerstag sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Höchstwerte von 26 Grad drin. Am Freitag könnte das Thermometer mancherorts sogar noch höhere Werte anzeigen. Der DWD spricht von einem Sommertag, wenn die Luft 25 Grad oder wärmer ist.