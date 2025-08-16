Die hitzigen Sonnentage gehen in einigen Regionen des Landes mit einem ordentlichen Wumms zu Ende. Denn bei Blitz und Donner kann es am Wochenende ungemütlich werden.
16.08.2025 - 09:03 Uhr
Nach tagelangen Hitzewarnungen folgt in Baden-Württemberg zumindest eine leichte Abkühlung. Mehr noch: In einigen Regionen könnte es zum Start ins Wochenende richtig ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Baden-Württemberg ab dem Mittag mit teils heftigen Gewittern, die lokal auch unwetterartig ausfallen könnten.