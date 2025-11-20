Minusgrade, Schneeregen und stürmische Böen: Baden-Württemberg steht vor frostigen Nächten und glatten Straßen. Wo Ausflügler und Autofahrer besonders vorsichtig sein sollten.
20.11.2025 - 06:40 Uhr
Winterwunderland oder eher ein Graus für jeden und jede hinter dem Steuer? Nach dem Schneefall in der Nacht könnten im Tagesverlauf gerade in höheren Lagen in Baden-Württemberg weiter Schneeflocken rieseln – Schneeregen ist vor allem im Flachland möglich. Zudem könnte es mancherorts sehr glatt auf den Straßen sein.