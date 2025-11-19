Mit feuchtkalter Polarluft bringt Tief „Talat“ Schnee und Glätte nach Baden-Württemberg. Wo Autofahrerinnen und -fahrer besondere Vorsicht walten lassen sollten.
19.11.2025 - 15:22 Uhr
Ab den Abendstunden müssen die Menschen auf den Straßen in Baden-Württemberg mit Schneefall, Schneematsch und Glätte rechnen. In Staulagen im bergigen Schwarzwald ab einer Höhe von etwa 1.000 Metern könnten im Verlauf der Nacht 20 Zentimeter Neuschnee fallen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).