Sommerfeeling im Südwesten: Zum Mai hin rechnet der Deutsche Wetterdienst mit 27 Grad. Wie lange hält das sommerliche Wetter an?

red/dpa/lsw 27.04.2025 - 11:56 Uhr

Die Menschen im Südwesten können zum Start in den Wonnemonat Mai mit sommerlichen Temperaturen rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht von deutlich steigenden Temperaturen aus. Unter Hochdruckeinfluss erwärme sich die Luft in den kommenden Tagen zunehmend, teilte der DWD mit. Am Donnerstag sind demnach sogar schon verbreitet 27 Grad drin.