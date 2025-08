Wenn das mal keine sonnigen Aussichten sind: Nach zahlreichen verregneten Tagen dreht der Sommer nun wieder auf.

red/dpa/lsw 06.08.2025 - 06:46 Uhr

Sommeroffensive im Südwesten: Wer in Baden-Württemberg in den nächsten Tagen draußen unterwegs ist, kann sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf viel Sonnenschein und steigende Temperaturen einstellen – die Sonnencreme sollte also griffbereit liegen. Nach aktueller Prognose bleibt es nicht nur freundlich, sondern auch trocken. Beste Bedingungen also für Freizeitaktivitäten im Freien.