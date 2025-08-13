Auf bis zu 37 Grad kletterten die Temperaturen am Mittwoch. Die Spitzenreiter lagen wieder in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
13.08.2025 - 21:41 Uhr
Im Südwesten Deutschlands ist es auch am Mittwoch wieder besonders heiß gewesen. Die Thermometer kletterten in Rheinfelden - gelegen in Baden-Württemberg an der Grenze zur Schweiz - auf bis zu 37,0 Grad, wie es am Abend vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach auf Grundlage vorläufiger Messwerte hieß. Am zweitwärmsten war es demnach mit bis zu 36,6 Grad in Bad Kreuznach und am drittwärmsten mit bis zu 36,5 Grad in Kaiserslautern - beide Städte liegen in Rheinland-Pfalz.