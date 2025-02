Die Temperaturen sind in Baden-Württemberg auf der Achterbahn unterwegs: Kurz nach den jüngsten Frostnächten sollen sie bis zum Wochenende um satte 10 Grad steigen - und sie bleiben laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst auch zweistellig. Statt der dicken Mütze und Handschuhen könnte sich im Südwesten hier und dort höchstens ein Sonnenhut eignen.

Sonnencreme hingegen dürfte auch am Ende dieser Woche voller Wetterkontraste nicht nötig sein. „Es ist zwar warm, aber es sind auch zu viele Wolken unterwegs, die der Sonne ihre Kraft nehmen werden“, sagte DWD-Meteorologe Thomas Schuster mit Blick auf die Aussichten für die kommenden Tage. Die Anwendung von Sonnenschutz dürfte daher erst wieder später ein Thema werden.

Höchstwerte zwischen 11 und 16 Grad erwartet

Nach Einschätzung des DWD erreichen die Temperaturen laut Prognose zunächst Höchstwerte zwischen 11 und 16 Grad, auch die Nacht zum Samstag wird nicht mehr so frostig wie zuletzt mit Tiefstwerten zwischen 6 Grad im Schwarzwald und minus 1 Grad auf der Ostalb.

Leicht legt die Wärme am Samstag zu, wenngleich die Wolken laut DWD im Tagesverlauf von Westen her aufziehen werden. Immerhin wird es noch warm mit Werten zwischen 11 Grad auf der Ostalb und 17 Grad am Rhein, auch die Nacht zum Sonntag wird noch ein Stück wärmer als zuvor.

Der Sonntag bleibt auf demselben Niveau, es wird zunehmend sonnig, wenngleich es am Ufer der Donau länger trüb sein wird wegen des Hochnebels. Die Meteorologen rechnen damit, dass es zwischen 10 Grad an der Donau und 16 Grad am Rhein warm wird. So soll es auch bleiben zum Wochenstart. Erst am Dienstag wird es leicht kühler, die Temperaturen bleiben aber zweistellig.