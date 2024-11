Den Menschen in Baden-Württemberg steht von Sonntag an ein Wetterwechsel bevor: Erst wird es nasskalt – auch Schneeflocken können fallen.

red/dpa/lsw 15.11.2024 - 12:56 Uhr

Der Winter kommt nächste Woche nach Baden-Württemberg: Schnee werde voraussichtlich in der zweiten Wochenhälfte fallen - und zwar in der Nacht zum Donnerstag bis in Höhen von etwa 300 Metern, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart voraus. „Etwa in den Stuttgarter Höhenlagen können die Menschen mit ein paar wenigen Zentimetern Schnee rechnen.“ Die höchsten Punkte der Landeshauptstadt liegen auf etwa 500 Höhenmetern. In höheren Lagen ab 1.000 Metern könne bereits an diesem Wochenende Schnee fallen.