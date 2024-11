Auf den Schnee folgt der Föhn - es ist ungewöhnlich warm für die Jahreszeit. Der Rekord für die wärmste Nacht im Südwesten fällt beinahe.

red/dpa 25.11.2024 - 11:32 Uhr

In der Nacht war es in Baden-Württemberg für die Jahreszeit ungewöhnlich warm. Mit 17,5 Grad in Baden-Baden sei der Temperaturrekord für eine Nacht im November nur knapp verfehlt worden, sagte Clemens Steiner, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Demnach wurde am 02. November 2020 in Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) eine Temperatur von 17,7 Grad gemessen. Zum Vergleich nutzt der DWD hier den höchsten Minimalwert in der Nacht in Baden-Württemberg.