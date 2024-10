Sonnig und doch spukig – das Wetter bleibt schön, dürfte aber auch zu Halloween passen. Dafür sorgen abendliche Nebelschwaden.

red/dpa 30.10.2024 - 06:46 Uhr

Goldene Herbsttage und trotzdem noch wunderbar wabernder Grusel-Nebel in den Abendstunden – Halloween-Fans können für ihren Beutezug von Haustür zu Haustür auf trockenes, aber abends auch passend spukiges Wetter zählen. Das Hoch, das mit viel Sonne aktuell das Wetter bestimmt, werde sich noch bis in die kommende Woche hinein halten, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Nach Frühnebel morgens klart es den Angaben zufolge mit viel Sonne immer wieder schnell auf, abends und nachts breiteten sich jedoch in Senken und tiefen Lagen Nebelfelder aus.