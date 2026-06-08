Die Woche startet freundlich, dann kippt das Wetter. Böen, Regen und Temperatursturz - in einem Teil des Landes könnte es dann auch krachen.
08.06.2026 - 07:54 Uhr
Von T-Shirt-Wetter zu Jacke und Regenschirm: Die Woche startet im Südwesten mit einem Temperatursturz. Am Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst mit sommerlichem Wetter, Richtung Abend ändert sich das. Starkregen und teils Gewitter ziehen auf. Auch in den Tagen danach bleibt es laut Wetterdienst im Südwesten kühl und wechselhaft.