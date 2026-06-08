Die Woche startet freundlich, dann kippt das Wetter. Böen, Regen und Temperatursturz - in einem Teil des Landes könnte es dann auch krachen.

Von T-Shirt-Wetter zu Jacke und Regenschirm: Die Woche startet im Südwesten mit einem Temperatursturz. Am Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst mit sommerlichem Wetter, Richtung Abend ändert sich das. Starkregen und teils Gewitter ziehen auf. Auch in den Tagen danach bleibt es laut Wetterdienst im Südwesten kühl und wechselhaft.

„Der Montag startet freundlich“, sagte ein Meteorologe des DWD. Die Temperaturen steigen auf 22 Grad im Bergland, 25 Grad an der Tauber bis 28 Grad im Raum Stuttgart. Am Nachmittag ziehen zunächst immer dichtere Wolken auf, bevor abends Regen runterkommt.

Meteorologe: Blitz und Donner möglich

Gerade Richtung Süden könne „auch mal ein Blitz und Donner rausschlagen“, dazu Starkregen und Böen von bis zu 60 Kilometer pro Stunde. „Das kann dann schon mal bisschen rütteln und vielleicht was umwerfen“, so der Meteorologe. „Wenn man eine Markise draußen hätte, dann hält die nicht stand.“ Das sei allerdings etwas ganz anderes als ein Unwetter, der Blick auf den Wochenstart sei „eigentlich relativ entspannt, nichts Wildes“.

Der Dienstag wird laut den Prognosen trocken, aber deutlich frischer. Im Bergland rechnet der Wetterdienst mit 14 Grad, im Raum Mannheim mit Höchstwerten von 21 Grad. Über den Tag hinweg werde das Wetter dann freundlicher, so der Meteorologe. Regen und Schauer könnten dann am Mittwoch zurückkehren.