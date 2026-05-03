Zum Start in die neue Woche kehren die Regenwolken zurück nach Baden-Württemberg, auch Gewitter sind möglich. Nicht für alle sind das schlechte Nachrichten.
03.05.2026 - 08:34 Uhr
Nach tagelangem Frühsommer-Wetter müssen sich die Menschen im Südwesten am Sonntag auf Regenschauer und einzelne Gewitter einstellen - zumindest in Teilen des Bundeslandes. Der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge startet der Tag zunächst noch heiter, teils auch schon wolkig. Dabei können im Bergland und in Oberschwaben einige Schauer austreten. Im Schwarzwald sind im Verlauf des Tages auch einzelne Gewitter mit Starkregen und Sturmböen möglich. Bis zu 20 Liter pro Quadratmeter könnten dort innerhalb von einer Stunde fallen, heißt es vom DWD.