Genug gebibbert: Der Frühling kommt laut Deutschem Wetterdienst langsam zurück - und bringt viel Sonne. Die Temperaturen kratzen an der 20-Grad-Marke.
17.03.2026 - 06:53 Uhr
Der Regenschirm kann weg, die Sonne zeigt sich wieder: In Baden-Württemberg wird es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zur Wochenmitte hin wieder frühlingshaft. Die Experten rechnen mit viel Sonne für die kommenden Tage. Es werde deutlich wärmer und trockener als in den vergangenen Tagen, sagte ein DWD-Meteorologe.