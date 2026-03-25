Der Frühling macht im Südwesten erst einmal Pause. Stattdessen: Regen, Schnee, Frost und stürmischer Wind. Was der DWD für die nächsten Tage erwartet.
25.03.2026 - 06:53 Uhr
Nach den frühlingshaften Tagen steht im Südwesten nun ein deutlicher Temperatursturz an. Der Mittwoch dürfte im Südwesten ziemlich ungemütlich werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht eine Kaltfront über Baden-Württemberg hinweg - und dahinter strömt deutlich kältere Luft ins Land. Die Folge: Schauer, Schnee, Wind und nächtlicher Frost.