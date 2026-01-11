Nach Warnungen vor starkem Schneefall wird es am Sonntag zunehmend freundlicher. Aber: Glätte ist weiter ein Thema. Vor allem am Montagmorgen.
11.01.2026 - 11:41 Uhr
Nach einer Warnung vor starkem Schneefall für mehrere Regionen im Schwarzwald am Samstag soll der Schnee am Sonntag nachlassen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den Südosten letzte Schneeflocken voraus. Im Laufe des Nachmittags schaut zwischen den Wolken immer wieder die Sonne durch. Es bleibt trocken und kalt bei Höchsttemperaturen von -4 bis 0 Grad. Am Oberrhein sind bis zu +2 Grad möglich.