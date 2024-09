Zum Start in die Woche erwarten die Meteorologen Gewitter und Unwetter in der einen oder anderen baden-württembergischen Region. Donnern soll es vor allem in der Wochenmitte.

red/dpa/lsw 02.09.2024 - 11:30 Uhr

Nach den hochsommerlichen Temperaturen in Baden-Württemberg ziehen zum Start in die neue Woche dunkle Wolken auf. Meteorologen rechnen mit Schauern und Gewittern in mehreren Regionen des Landes. Es lasse sich aber schwer vorhersagen, wo auch Regenschirme notwendig seien, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart. Neben viel Regen und stürmischen Böen könne es auch hageln. Dazu komme eine schwül-warme Luftmasse. Bis zu 29 Grad werden in Stuttgart erwartet.