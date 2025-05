Auf Baden-Württemberg rollt eine Gewitterfront zu. Die Auswirkungen sind bis in die Nacht spürbar. Für Vatertags-Wanderer gibt es dennoch gute Nachrichten.

Vom späten Nachmittag an wird es in Baden-Württemberg mit Blick auf das Wetter ungemütlich: Im gesamten Land kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu heftigen Schauern und Gewittern kommen. Auch Starkregen, Hagel und starke Sturmböen seien gebietsweise möglich. Der Wetterdienst rechnet mit Regenmengen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter. Im Schwarzwald könnten es vereinzelt auch bis zu 30 Liter pro Quadratmeter werden.

Grund ist laut DWD eine Gewitterfront, die ab dem späten Nachmittag bis in die Nacht hinein von Nordwesten her über Baden-Württemberg hinwegzieht. Wie stark die Gewitter ausgeprägt seien, sei lokal sehr unterschiedlich. „Es kann sein, in einem Ort gewittert und hagelt es und zehn Kilometer weiter hört man nur ein Grummeln“, erklärte ein Sprecher des DWD. Ob es durch den starken Regen punktuell zu Überschwemmungen kommen könnte, könne man momentan noch nicht absehen.

Für die Natur ist der starke Regen ein kleiner Hoffnungsschimmer. Nach der andauernden Trockenheit sei er „besser als nichts“, sagte der Sprecher. „Wir brauchen aber schon noch mehr.“ Vatertags-Wanderungen steht der starke Regen nicht im Weg. Am Donnerstagvormittag könne es zwar vereinzelt noch etwas regnen, mehr als ein paar Tropfen seien aber nicht zu erwarten. Die Sonne zeige sich, wenn überhaupt, jedoch nur selten.