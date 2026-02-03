Starke Böen, frostige Nächte und örtlich Nebel: Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt unbeständig. Wo es besonders rutschig werden könnte.
03.02.2026 - 06:12 Uhr
Auch wenn sich der Bus- und Bahnverkehr nach dem Warnstreik einpendeln dürfte und so mancher sein Auto stehen lässt, ist auf den Straßen in Baden-Württemberg Obacht angesagt. Gerade am Morgen besteht laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Glatteisgefahr vom Osthang des Schwarzwaldes über den oberen Neckar hinweg bis zur Westalb und der Westhälfte Oberschwabens. Tagsüber sei der Odenwald betroffen.