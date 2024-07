Baden-Württemberg stehen in den kommenden Tagen hochsommerliche Temperaturen bevor - der Deutsche Wetterdienst warnt jedoch auch vor der Hitze. Die Meteorologinnen und Meteorologen erwarten heute gebietsweise starke, im Westen teils auch extreme Wärmebelastung.

Am Rhein könne lokal die 35-Grad-Marke geknackt werden, sagte ein Sprecher des DWD. Potenziell könne es der heißeste Tag des Jahres werden. Der aktuelle Jahreshöchstwert wurde am 29. Juni mit 34,8 Grad an der Station Obersulm-Willsbach (Kreis Heilbronn) gemessen, so der DWD-Experte.

In ganz Baden-Württemberg werden im Tagesverlauf über 30 Grad erwartet. Hinzu komme teils sehr feuchte Luft, weshalb es sich sehr schwül anfühlen werde. In Südbaden in der Region Lörrach könne es laut Sprecher eine „Tropennacht“ geben - die Temperaturen fallen dort womöglich nicht unter etwa 20 Grad.

Gewitter und Schauer ziehen auf – vereinzelt Starkregen möglich

Doch es kündigen sich auch bereits erste Regenschauer und einzelne Gewitter an, die eine leichte Abkühlung bringen könnten. In der Nacht zum Mittwoch seien besonders im Südschwarzwald einzelne Gewitter mit Starkregen um die 20 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, kleinem Hagel und stürmischen Böen um die 70 Kilometer pro Stunde nicht ausgeschlossen.

Im Tagesverlauf werden weiterhin hohe Temperaturen erwartet mit Höchstwerten von 27 bis 33 Grad. Es ziehen aber auch Wolkenfelder auf. In der Nacht könne es Schauer und Gewitter geben.