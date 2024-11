Wetter in Baden-Württemberg

Der Herbst ist meteorologisch fast zu Ende, der Deutsche Wetterdienst zieht Bilanz. Die vergangenen drei Monate setzen keine neuen Rekorde, führen aber einen Trend fort.

red/dpa 29.11.2024 - 13:59 Uhr

Der Herbst im Südwesten zählte zu den fünf wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. In Baden-Württemberg war es laut dem Deutschen Wetterdienst mit 10,4 Grad noch einmal 1,9 Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Der Herbstniederschlag erreichte in Baden-Württemberg mit 255 Litern pro Quadratmeter deutlich mehr Regen - das langjährige Mittel sind 219 Liter pro Quadratmeter. Die Herbstsonne machte sich rar und ließ sich an 292 Stunden blicken (langjähriges Mittel: 344 Stunden).