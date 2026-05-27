Ventilator an, Sonnencreme nicht vergessen: Im Südwesten bleibt’s heiß – und Gewitter bringen nur kurz Abkühlung. Bis der Regen kommt, ist Geduld gefragt.
27.05.2026 - 07:44 Uhr
Sonnencreme, Schattenplatz und möglichst viel Wasser dürften in Baden-Württemberg auch in den kommenden Tagen sehr gefragt sein. Denn ein Ende der Hitzephase in Baden-Württemberg ist trotz einer sehr kleinen Delle bei den Temperaturen vorerst nicht in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Südwesten auch in den kommenden Tagen Temperaturen rund um und auch jenseits der 30-Grad-Marke. Wer einen Ventilator besitzt, sollte ihn also in den nächsten Tagen nicht wegpacken.