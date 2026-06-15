Eis, Freibad, Sonnenbrille: In der neuen Woche wird’s in Baden-Württemberg richtig heiß. Wo das Thermometer auf mehr als 30 Grad klettert.

red/dpa 15.06.2026 - 06:50 Uhr

Abkühlen im Freibad oder Genießen im Eiscafé: Nach einem freundlichen Wochenstart nimmt der Sommer in Baden-Württemberg in den kommenden Tagen spürbar an Fahrt auf. Der Montag kommt noch mit einem Mix aus Sonne und Wolken sowie Temperaturen von 19 im Bergland bis 26 Grad im Breisgau daher, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Aber bereits am Mittwoch könnten am südlichen Oberrhein bis zu 33 Grad erreicht werden.