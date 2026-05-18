Kaum Sonne in Sicht: Wolken, Schauer und teils frischer Wind prägen den Beginn der Woche. Wie sich das Wetter bis Mittwoch entwickelt.
18.05.2026 - 07:18 Uhr
Frischer Wind und Schauer statt sommerlicher Wärme und Sonne: Regenschirm und Jacke dürften in Baden-Württemberg gute Begleiter sein. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zieht sich der Himmel zu und die Wolken werden vom Westen her dichter. Dazu könnten Regen oder Schauer aufziehen. Im Tagesverlauf seien auch einzelne Gewitter möglich – dann kann es nach der Vorhersage kurzzeitig ruppig werden.